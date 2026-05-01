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Visite ludique Chardonnay

Visite ludique Chardonnay samedi 23 mai 2026.

Adresse : Château de Montlaville

Ville : 71700 Chardonnay

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chardonnay

Visite ludique

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Envie d’un bol d’air ? Rejoignez-nous pour une journée nature au Château de Montlaville ! Au programme pique-nique partagé à 12h30 dans le parc, suivi d’une visite ludique à 14h. Apprenez en jouant à reconnaître la faune et la flore avec Céline et Nicolas.
Gratuit et ouvert à tous !   .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Visite ludique

L’événement Visite ludique Chardonnay a été mis à jour le 2026-05-18 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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