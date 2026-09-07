Visite ludique de Collias, Place du marché, Collias

Informations pratiques

Visite ludique de Collias 19 et 20 septembre Place du marché Gard

Prévoir un téléphone chargé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Re-découvrez Collias autrement !

A l’occasion des Journées du Patrimoine, vivez une expérience originale et gratuite avec Kuriooz.

Au programme : énigmes, quiz interactifs, extraits de films, photos d’époque et documents historiques plusieurs fois centenaires…

Une exploration immersive qui séduira petits et grands, amateurs d’histoire ou simples curieux.

Jouez quand vous voulez, en totale autonomie, avec un simple téléphone. Accessible dès 8 ans, seul, entre amis ou en famille.

Une nouvelle façon de (re)découvrir le patrimoine local et de percer ses secrets les mieux gardés !

kuriooz.com

Place du marché Place du marché, 30210 Collias Collias 30210 Gard Occitanie https://kuriooz.com

Re-découvrez Collias autrement !

©KURIOOZ