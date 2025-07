Visite ludique de la Grotte de Nichet Plateau de Nichet Fromelennes

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-17

2025-08-16

Les enfants… mais aussi les adultes pourquoi pas… se lanceront sur les traces des Nutons.Venez vous amuser et n’hésitez pas à venir en famille pour cette visite ludique.Un moyen de se divertir en découvrant La grotte de Nichet de 10h30 à 17h30. Contact et réservation en mairie de Fromelennes au 03 24 42 00 14 ou à l’accueil des grottes au 06 42 61 53 44. Tarifs : Enfant (5 à 16 ans) 4 € Adulte 6 €

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

English :

Children… and why not adults too… will follow in the footsteps of the Nutons.come and have fun, and don’t hesitate to bring the whole family for this playful visit.a way to have fun while discovering La grotte de Nichet from 10.30 a.m. to 5.30 p.m. Contact and booking at Fromelennes town hall on 03 24 42 00 14 or at the cave reception desk on 06 42 61 53 44. Prices: Children (5 to 16 years): 4 ? Adults: 6 ?

German :

Die Kinder… aber auch die Erwachsenen, warum nicht… werden sich auf die Spuren der Nutons begeben.Kommen Sie und amüsieren Sie sich und zögern Sie nicht, mit der ganzen Familie zu diesem spielerischen Besuch zu kommen.Eine Möglichkeit, sich zu amüsieren, indem Sie die Höhle von Nichet von 10.30 bis 17.30 Uhr entdecken. Kontakt und Reservierung im Rathaus von Fromelennes unter 03 24 42 00 14 oder an der Rezeption der Höhlen unter 06 42 61 53 44. Preise: Kinder (5 bis 16 Jahre): 4 ? Erwachsener: 6 ?

Italiano :

I bambini… e perché no anche gli adulti… seguiranno le orme dei Nuton.Venite a divertirvi e non esitate a portare tutta la famiglia per questa visita divertente.Un modo per divertirsi alla scoperta delle grotte di Nichet dalle 10.30 alle 17.30. Contatti e prenotazioni presso il municipio di Fromelennes al numero 03 24 42 00 14 o presso la reception delle grotte al numero 06 42 61 53 44. Prezzi: Bambini (da 5 a 16 anni): 4 ? Adulti: 6 ?

Espanol :

Los niños… y por qué no también los adultos… seguirán los pasos de los Nutons.Venga a divertirse y no dude en traer a toda la familia para esta visita lúdica.Una forma de divertirse descubriendo las cuevas de Nichet de 10.30 a 17.30 h. Contacto y reservas en el ayuntamiento de Fromelennes en el 03 24 42 00 14 o en la recepción de la cueva en el 06 42 61 53 44. Precios: Niños (de 5 a 16 años): 4€ Adultos: 6 ?

