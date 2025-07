Visite ludique de la Maison du combattant Maison du Combattant – Ancienne Mairie Créteil

Visite ludique de la Maison du combattant Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du Combattant – Ancienne Mairie Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir ou redécouvir un monument remarquable de l’histoire de Créteil. En famille, suivez le livret de visite ludique pour en apprendre plus sur les secrets du domaine aménagé au XVIIIe siècle et transformé en mairie en 1874.

À l’intérieur vous pourrez y voir la salle des mariages décorée en 1901 par le peintre Eugène Simas représentant les paysages de Créteil au XIXe siècle.

Maison du Combattant – Ancienne Mairie Place Henri-Dunant 94000 Créteil Créteil 94000 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France Construite vers 1760, la Maison du Combattant est l’œuvre de l’architecte Le Camus de Mézières. Elle fut d’abord maison de campagne, propriété avec multiples dépendances, filature, raffinerie pour être en 1874 vendue à la municipalité qui y installe ses services (administration, écoles des filles et des garçons). A partir de 1874, la propriété va servir de mairie pendant un siècle, une partie des jardins est affectée à la construction des écoles (4 classes de garçons, 3 de filles et 1 maternelle) qui deviendront en 1947 le groupe scolaire V. Hugo. Le bâtiment principal va servir de mairie pendant un siècle accueillant les séances du conseil municipal, les mariages, les élections, les bals…. La décoration intérieure est l’œuvre du peintre Eugène SIMAS en 1901. Il réalise 4 immenses fresques représentants des scènes champêtres inspirées des paysages de Créteil et évoquent des activités maraîchères de la commune. Ces tableaux ont été restaurés en 2003. En 1974, les services municipaux s’installent dans le nouvel Hôtel de Ville. L’ancienne mairie est alors confiée au Comité d’Entente des Anciens Combattants. Depuis 1993, on peut y voir l’ancienne horloge de l’église Saint Christophe. Bus 104 – 217 – 317 – TVM arrêt Créteil Eglise Cristolib

Visite libre

