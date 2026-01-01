Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête Le (bas) bourg Saint-Germain-du-Salembre
Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête Le (bas) bourg Saint-Germain-du-Salembre vendredi 17 avril 2026.
Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Parcours avec Laure Adam, guide-conférencière, à 10h30 et 16h30.
Public enfants 6-12 ans (enfant accompagné d’un adulte)
Durée 1 heure
Sur réservation, minimum 6 inscrits
Tarifs 10 € 5 € (dès 6 ans) Gratuit -6 ans
Château de St-Germain du Salembre 05 53 82 60 10
Animation en extérieur, possibilité de repli à l’abri en cas de pluie .
Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 60 10
English : Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête
Tours with guide Laure Adam, 10:30 am and 4:30 pm.
Public: children aged 6-12 (accompanied by an adult)
Duration: 1 hour
By reservation, minimum 6 participants
Price: 10 ? 5 ? (from 6 years) Free for under 6s
Château de St-Germain du Salembre 05 53 82 60 10
