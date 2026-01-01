Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête Le (bas) bourg Saint-Germain-du-Salembre

Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête

Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Parcours avec Laure Adam, guide-conférencière, à 10h30 et 16h30.

Public enfants 6-12 ans (enfant accompagné d’un adulte)

Durée 1 heure

Sur réservation, minimum 6 inscrits

Tarifs 10 € 5 € (dès 6 ans) Gratuit -6 ans

Château de St-Germain du Salembre 05 53 82 60 10

Parcours avec Laure Adam, guide-conférencière, à 10h30 et 16h30.

En compagnie de Vicki et d’Enzo, découverte extérieure du site et de son environnement particulier. Le livret-jeu et les commentaires de Laure expliqueront d’une manière ludique et adaptée l’histoire de la construction et l’architecture du château.

Public enfants 6-12 ans (enfant accompagné d’un adulte)

Durée 1 heure

Sur réservation, minimum 6 inscrits

Tarifs 10 € 5 € (dès 6 ans) Gratuit -6 ans

Château de St-Germain du Salembre 05 53 82 60 10

Animation en extérieur, possibilité de repli à l’abri en cas de pluie .

Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 60 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête

Tours with guide Laure Adam, 10:30 am and 4:30 pm.

Public: children aged 6-12 (accompanied by an adult)

Duration: 1 hour

By reservation, minimum 6 participants

Price: 10 ? 5 ? (from 6 years) Free for under 6s

Château de St-Germain du Salembre 05 53 82 60 10

L’événement Visite ludique découverte du site du château avec un livret-jeu Châteaux en fête Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-01-01 par Vallée de l’Isle en Périgord