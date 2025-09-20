Visite ludique du patrimoine de Collias Place du marché Collias

Visite ludique du patrimoine de Collias Place du marché Collias samedi 20 septembre 2025.

Visite ludique du patrimoine de Collias 20 et 21 septembre Place du marché Gard

Adapté aux enfants à partir de 8 ans. Prévoir un téléphone chargé. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Plongez dans une aventure captivante où s’entremêlent énigmes, quiz interactifs, extraits de films, articles de presse, photos d’époque et documents historiques plusieurs fois centenaires.

KURIOOZ vous propose une exploration immersive pour (re)découvrir le patrimoine de Collias et percer ses secrets les mieux gardés !

Pour en savoir plus : https://kuriooz.com/page_faq.php

Place du marché Place du marché, 30210 Collias Collias 30210 Gard Occitanie [{« link »: « https://kuriooz.com/page_faq.php »}] https://kuriooz.com

Plongez dans une aventure captivante où s’entremêlent énigmes, quiz interactifs, extraits de films, articles de presse, photos d’époque et documents historiques plusieurs fois centenaires.

© Kuriooz