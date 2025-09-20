Visite ludique du patrimoine d’Uzès Office de tourisme du Pays d’Uzès Uzès

Adapté aux enfants à partir de 8 ans. Prévoir un téléphone chargé. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Plongez dans une aventure captivante où s’entremêlent énigmes, quiz interactifs, extraits de films, articles de presse, photos d’époque et documents historiques plusieurs fois centenaires.

KURIOOZ vous propose une exploration immersive pour (re)découvrir le patrimoine uzétien et percer ses secrets les mieux gardés !

(Disponible également en anglais)

Pour en savoir plus : https://kuriooz.com/page_faq.php

Office de tourisme du Pays d'Uzès Place Albert 1er, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 68 88 http://www.pays-uzes-tourisme.com L'office de tourisme est installé dans une ancienne chapelle construite au XVIIe siècle à l'emplacement présumé d'un temple romain. Chaque année, il assure l'accueil et l'information de près de 110 000 visiteurs dont environ 30 % d'étrangers. Il est également en charge de la promotion touristique d'Uzès, des communautés de communes du Pays d'Uzès et du Pont du Gard ainsi que de la politique locale du tourisme.

Toute l’année, des visites de la ville par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture sont organisées par le service animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville Uzès, label Ville d’Art et d’Histoire, en partenariat avec l’office de tourisme.

© Kuriooz