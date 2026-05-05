Visite ludique du site, Villa gallo-romaine, Saint-Saturnin-du-Bois

Visite ludique du site Samedi 19 septembre, 14h00 Villa gallo-romaine Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite ludique du site, accessible à tous, suivie d’une dégustation de produits locaux de la Ferme d’Aunis.

Villa gallo-romaine 25 rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 19 53 84 90 La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire.

Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs.

À l’origine d’un projet de lotissement, il se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

Journées européennes du patrimoine 2026

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