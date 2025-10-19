Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon dimanche 19 octobre 2025.

Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc »

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Profitez des Journées nationales de l’architecture pour en apprendre davantage sur l’évolution des bâtiments autour du plateau de la Baille et du musée à travers les siècles grâce à des médiations ludiques (maquettes, jeux de construction, dessins, etc.).

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands.

Public familles. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc »

German : Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite ludique en famille « Architecture, des cordes à mon arc » Mâcon a été mis à jour le 2025-09-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)