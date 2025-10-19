Visite ludique en famille « Des cordes à mon arc » Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille « Des cordes à mon arc » Dimanche 19 octobre, 15h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Profitez des Journées nationales de l’architecture pour en apprendre davantage sur l’évolution des bâtiments autour du plateau de la Baille et du musée à travers les siècles grâce à des médiations ludiques (maquettes, jeux de construction, dessins, etc.).

En partenariat avec l’association Valentin Hauÿ

Tout public dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Architecture bourguignonne du XVIIe siècle.

© G. Fontany, Ville de Mâcon