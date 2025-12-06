Visite ludique en famille Il était une fois Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille Il était une fois Musée des Ursulines Mâcon samedi 6 décembre 2025.

Visite ludique en famille Il était une fois

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Plongez au cœur de la forêt avec vos amis les animaux à travers une sélection d’histoires et de contes, inspirés des peintures d’Alain Pouillet et de quelques œuvres du parcours permanent.

Public famille, enfants dès 5 ans accompagnés d’un adulte. .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

English :

German : Visite ludique en famille Il était une fois

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite ludique en famille Il était une fois Mâcon a été mis à jour le 2025-10-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)