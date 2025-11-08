Visite ludique en famille « Lamartine globe-trotteur » Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille « Lamartine globe-trotteur » Musée des Ursulines Mâcon samedi 8 novembre 2025.
Visite ludique en famille « Lamartine globe-trotteur »
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 11:30:00
2025-11-08
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Découvrez la vie de Lamartine par le biais des régions et pays qu’il a pu visiter au cours de ses voyages.
Public famille / Durée 1h.
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
