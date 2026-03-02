Visite ludique en famille Le concours Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille Le concours

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 11:30:00

2026-04-16

Quelle image les artistes ont-ils brossé d’Alphonse de Lamartine, que retient-on de son œuvre? Au fil de la visite vous pourrez résoudre des défis pour récolter des accessoires afin de créer votre propre monument commémoratif. Qui gagnera le concours de la meilleure sculpture ?

Public Familles, dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. Sur réservation. .

