Visite ludique en famille Le concours Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille Le concours Musée des Ursulines Mâcon jeudi 16 avril 2026.
Visite ludique en famille Le concours
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Quelle image les artistes ont-ils brossé d’Alphonse de Lamartine, que retient-on de son œuvre? Au fil de la visite vous pourrez résoudre des défis pour récolter des accessoires afin de créer votre propre monument commémoratif. Qui gagnera le concours de la meilleure sculpture ?
Public Familles, dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. Sur réservation. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite ludique en famille Le concours
L’événement Visite ludique en famille Le concours Mâcon a été mis à jour le 2026-03-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)