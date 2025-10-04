Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 » Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille « L'œuvre mystère #2 » Musée des Ursulines Mâcon samedi 4 octobre 2025.
Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 »
Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 11:30:00
2025-10-04
Saurez-vous mobiliser tous vos sens et faire preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ?
En partenariat avec le festival Effervescence
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands.
Public familles, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.
Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
