Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 » Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 » Musée des Ursulines Mâcon samedi 4 octobre 2025.

Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 »

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Saurez-vous mobiliser tous vos sens et faire preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ?

En partenariat avec le festival Effervescence

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands.

Public familles, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

English : Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 »

German : Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite ludique en famille « L’œuvre mystère #2 » Mâcon a été mis à jour le 2025-09-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)