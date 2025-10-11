Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours » Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours » Musée des Ursulines Mâcon samedi 11 octobre 2025.

Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours »

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Quelle image les artistes ont-ils brossé d’Alphonse de Lamartine, que retient-on de son œuvre? Au fil de la visite vous pourrez résoudre des défis pour récolter des accessoires afin de créer votre propre monument commémoratif. Qui gagnera le concours de la meilleure sculpture ?

En partenariat avec la manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté

Public Familles, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours »

German : Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite ludique en famille « Si j’étais poète… Le concours » Mâcon a été mis à jour le 2025-09-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)