Visite ludique en famille « Signé Alphonse »

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

Serez-vous bien inspiré ? En famille, venez appréhender œuvres et jeux de société dédiés aux mots, aux rêves et à l’imaginaire pour passer une bonne après-midi et tisser des liens autour de l’exposition dédiée à Alphonse de Lamartine !

En partenariat avec Jeu papote et l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté .

Sur inscription. Public familles, dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h30. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

