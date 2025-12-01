Visite ludique en famille Sur les traces des Animaux Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.

Tendez l’oreille, ouvrez grand les yeux et suivez les traces laissées par les animaux de la forêt dans les toiles du musée.

Nombre de places limité, sur inscription

Public dès 5 ans. Durée 1h. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

