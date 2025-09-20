Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi » Musée du trésor de la cathédrâle Auch

Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi » Musée du trésor de la cathédrâle Auch samedi 20 septembre 2025.

Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi » 20 et 21 septembre Musée du trésor de la cathédrâle Gers

Tarif : 5 €. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone !

À Auch, la présence de la statue d’Artagnan sur l’escalier monumental est un bon prétexte pour explorer en famille l’univers des mousquetaires.

A l’heure de votre choix, sélectionnez la visite « Les mousquetaires du Roi » sur www.baludio.fr et rendez-vous sur la place Salinis à Auch. Sur place, vous disposez de 6 pistes audio pour les adultes et de 6 jeux audio pour les enfants à partir de 8 ans.

Prêts pour une plongée ludique dans l’univers des mousquetaires avec les enfants ? À travers des duels (sans armes !), des jeux d’équilibre, de réflexe, d’observation, et de coopération, vous allez découvrir ensemble l’entraînement de ces soldats d’élite dévoués au Roi.

Si le succès du roman d’Alexandre Dumas et des films de cape et d’épée rend les mousquetaires facilement identifiables, sauriez-vous pour autant les définir précisément ? Quels rôles avaient-ils auprès du Roi ? À quelle époque ont-ils servi les intérêts de la couronne ? Comment les gentilshommes entraient-ils dans ce corps d’élite et comment étaient-ils formés?

Cette visite familiale vous invite à découvrir tous ces aspects de la vie des mousquetaires sous la forme de petits jeux d’observation, d’équilibre, de réflexe, de coopération … Les adultes peuvent également en savoir plus grâce à 6 podcasts qui leur sont dédiés.

Durée : 45 min environ

Retrouvez le podcast ici

Musée du trésor de la cathédrâle Place Salinis, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562052289 https://tresor-cathedrale-auch.jimdoweb.com [{« link »: « http://www.baludio.fr »}, {« link »: « https://baludio.fr/offre/auch-artagnan-mousquetaire-du-roi-famille/ »}] https://baludio.fr/offre/auch-artagnan-mousquetaire-du-roi-famille/ La tour servait de prison. Elle fait partie de l’ensemble cathédral et est liée à la sacristie de la cathédrale, par laquelle il faut passer pour y accéder au rez-de-chaussée, correspondant au sol de la place Salinis. Au sous-sol, trois cellules ; au rez-de-chaussée, deux avec portes. L’accès au premier étage se fait par la salle capitulaire, au-dessus de la sacristie. Il comporte une cellule, une entrée, toutes deux voûtées en berceau. L’accès au second étage se fait par la salle située au-dessus de la salle capitulaire. L’étage comprend une pièce voûtée en berceau plein cintre, avec deux portes, dont une en fer. L’accès au troisième se fait par les combles. A partir de cet étage, l’accès aux trois autres étages semblables se fait par un escalier en pierre en limaçon.

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone !

© Pass’enGers