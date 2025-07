Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé

Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé jeudi 31 juillet 2025.

Visite ludique enfant du château de Thanvillé

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-31 15:00:00

fin : 2025-08-07 15:45:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21

Une visite ludique et exclusive du château de Thanvillé pour les plus jeunes aventuriers ! Grâce à un jeu de piste et les indications de nos guides, vous découvrirez la belle vie de château !

Pour les enfants de 4 à 12 ans. Places limitées. Réservation à l’Office de la Vallée de Villé. .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

