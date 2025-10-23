Visite ludique et familiale du bourg de Vasles Mairie de Vasles Vasles

Visite gratuite, sans réservation

Début : 2025-10-23T15:00:00+01:00 – 2025-10-23T16:30:00+01:00

Dans le cadre du Mois de l’architecture et des vacances d’automne, découvrez de façon ludique l’histoire et l’architecture du bourg de Vasles !

Le service Patrimoine de Parthenay-Gâtine propose une visite interactive du bourg de Vasles, où adultes et enfants devront rechercher des détails d’architecture, et faire le jeu des différences avec des photos anciennes, au fil d’un parcours qui leur permettra d’en savoir davantage sur l’histoire de la commune !

Mairie de Vasles 1 place du 25 août, 79340 Vasles Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine