Visite ludique et scénarisée à Laon Archives départementales de L’aisne Laon samedi 20 septembre 2025.

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Un document d’archives a disparu. Partez à sa recherche en menant l’enquête avec un archiviste : relevez des défis, découvrez le contenu de boîtes mystères, suivez pas à pas le chemin des magasins jusqu’à la salle secrète du coffre-fort pour résoudre le mystère. Une visite ludique et scénarisée pour découvrir les coulisses des archives.

Archives départementales de L’aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon, France Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France 0323246147 http://archives.aisne.fr Les Archives départementales de l’Aisne conservent près de 25 kilomètres linéaires de documents du IXe siècle à nos jours. Ces collections sont le fruit d’une histoire multiséculaire et mouvementée. Bus Ligne 1 : arrêt Foch

