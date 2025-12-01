Visite ludique et sensorielle pour les tout-petits Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Visite ludique et sensorielle pour les tout-petits

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 10h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules pour une visite ludique pour les tout-petits.Enfants

Au programme, une visite spécialement imaginée pour les tout-petits et leurs parents des œuvres à regarder, des sons à écouter, des matières à toucher.



Après une petite exploration des œuvres tous ensemble, ils pourront jouer au sein du musée. Ils pourront également fabriquer un petit souvenir (coloriage avec des pochoirs, tampons …) ou prendre la pose à la manière des personnages exposés !



• Enfants de 0 à 3 ans

• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

