Visite ludique familles Lens

Visite ludique familles

Observation, petits défis… Une visite à partager pour découvrir les œuvres en s’amusant.

7000 ans en 60 minutes chrono

En 1h, découvrez en famille les chefs-d ’œuvre de la Galerie du temps ! Objets à toucher et défis ludiques pimentent cette heure de découverte pour petits et grands.

Ou dans l’exposition Gothiques

Petits et grands s’amusent à découvrir des œuvres de l’exposition par des jeux tirés au hasard. Jeux d’observation, mimes, joutes musicales, défis des troubadours, grimace des gargouilles… Compagnonnage rigolo en famille garanti ! .

English :

Observation, little challenges? A fun way to discover the works of art.

