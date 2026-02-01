Visite ludique La quête des sens Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

Visite ludique La quête des sens

Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la Place Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Visite ludique inédite avec atelier créatif pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans.

Mais que se passe-t-il à l’abbaye Saint-Nicolas ?

Je vois des formes et des couleurs un peu partout, et je sens aussi de drôles d’odeurs !

J’entends même des cris d’animaux… Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Mon petit doigt me dit qu’une quête m’attends !

Venez avec vos enfants pour cette visite ludique et sensorielle, explorez diverses pièces de l’édifice (cloître, parloir de l’abbesse, réfectoire…) et stimulez vos sens par le jeu.

Les mercredis 18 février et 4 mars à 11h.

Tarif 4 € par personne.

Réservation nécessaire au 02 32 32 17 17. .

