jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne · Petit-Caux

Informations pratiques

Petit-Caux

Visite ludique – La valise mystérieuse

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

Mais quel est cet objet étrange ?! La valise mystérieuse en contient plein… Venez les découvrir en famille. Cette visite ludique permettra à toutes les générations d’échanger autour l’exposition temporaire La Ménagère.

Durée : 1h

Age : 3/7ans .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@petitcaux.fr

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English : Visite ludique – La valise mystérieuse

L’événement Visite ludique – La valise mystérieuse Petit-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté de communes des Falaises du Talou