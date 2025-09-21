Visite ludique : le patrimoine à portée de mains d’enfants ! Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse

Visite ludique : le patrimoine à portée de mains d’enfants ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Somme

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite ludique et sensible

Oubliez la visite classique : préparez-vous à une aventure où chaque sens est une porte ouverte sur le passé ! Tous vos sens sont sollicités : touchez les textures, écoutez les échos du passé et observez les moindres détails. Une exploration active et ludique, parfaite pour stimuler la curiosité des enfants et faire redécouvrir l’architecture aux adultes. Vivez une expérience qui stimule la curiosité, l’imagination et favorise les échanges au sein de la famille.

Visite à partir de 5 ans.

Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Regniere-Ecluse, rue du moulin Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France

