Visite ludique « Les sens en éveil » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Visite ludique « Les sens en éveil » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon samedi 4 octobre 2025.
Visite ludique « Les sens en éveil »
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Baladez votre regard cinéphile sur les œuvres du musée afin d’apprécier les liens et les références qui unissent la peinture et le 7e art. Attendez-vous à utiliser tous vos sens ! Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
En partenariat avec le festival Effervescence. Tout public. Durée: 1h. Sur inscription. .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
English : Visite ludique « Les sens en éveil »
German : Visite ludique « Les sens en éveil »
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite ludique « Les sens en éveil » Mâcon a été mis à jour le 2025-09-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)