Visite ludique « Les sens en éveil »

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Baladez votre regard cinéphile sur les œuvres du musée afin d’apprécier les liens et les références qui unissent la peinture et le 7e art. Attendez-vous à utiliser tous vos sens ! Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

En partenariat avec le festival Effervescence. Tout public. Durée: 1h. Sur inscription. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

