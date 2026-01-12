Visite ludique Si j’étais un Préhisto Route de Montmeyan Quinson

Visite ludique Si j’étais un Préhisto

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif en supplément du prix du billet d’entrée du musée selon les tarifs généraux

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-03-01

2026-02-14

Un voyage immersif où jeux et énigmes vous guident vers les secrets les plus insolites de nos collections. Saurez-vous relever le défi et vivre comme une tribu préhistorique ?

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

An immersive journey where games and puzzles guide you to the most unusual secrets in our collections. Can you rise to the challenge and live like a prehistoric tribe?

