Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-24

2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01

Rendez-vous sur les terrasses pour retrouver les traces du passé !

Apprends à lire la falaise à la recherche d’indices archéologiques et retrace avec nous l’histoire du château des Eyzies devenu musée en 1923.

Atelier familles, enfants à partir de 7 ans.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

