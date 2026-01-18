Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête Musée national de Préhistoire Les Eyzies
Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête Musée national de Préhistoire Les Eyzies vendredi 17 avril 2026.
Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
Rendez-vous sur les terrasses pour retrouver les traces du passé !
Apprends à lire la falaise à la recherche d’indices archéologiques et retrace avec nous l’histoire du château des Eyzies devenu musée en 1923.
Atelier familles, enfants à partir de 7 ans.
Réservation recommandée en ligne
Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête
L’événement Visite ludique Un château dans les falaises Châteaux en fête Les Eyzies a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère