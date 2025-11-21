VISITE MAHLE Seboncourt – Agence SAINT QUENTIN Seboncourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, MAHLE nous ouvre ses portes afin de venir découvrir le site de production et le monde industriel. MAHLE est une entreprise spécialisée dans les filtres et éléments filtrants, avec une expertise particulière dans les filtres à gaz. vous avez un projet dans l’industrie , cette visite est faite pour vous. Voici l’ordre du jour : 09H accueil au poste de sécurité et visite du site. Le jour-j il faudra venir avec une pièce d’identité.

Seboncourt – Agence SAINT QUENTIN 02110 Seboncourt Seboncourt 02110 Aisne Hauts-de-France

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, MAHLE nous ouvre ses portes afin de venir découvrir le site de production et le monde industriel. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution