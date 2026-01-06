Visite Maison de la confiserie et du chocolat Maison de la confiserie et du chocolat Orcival
Visite Maison de la confiserie et du chocolat Maison de la confiserie et du chocolat Orcival jeudi 12 février 2026.
Visite Maison de la confiserie et du chocolat
Maison de la confiserie et du chocolat 73 ruelle du parc Orcival Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12 11:00:00
fin : 2026-03-05 11:45:00
Date(s) :
2026-02-12
Découverte de la fabrication artisanale du chocolat.
.
Maison de la confiserie et du chocolat 73 ruelle du parc Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 85 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover how chocolate is made.
L’événement Visite Maison de la confiserie et du chocolat Orcival a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy