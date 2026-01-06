Visite Maison de la confiserie et du chocolat Maison de la confiserie et du chocolat Orcival

Visite Maison de la confiserie et du chocolat

Maison de la confiserie et du chocolat 73 ruelle du parc Orcival Puy-de-Dôme

Début : Jeudi 2026-02-12 11:00:00

fin : 2026-03-05 11:45:00

2026-02-12

Découverte de la fabrication artisanale du chocolat.

Maison de la confiserie et du chocolat 73 ruelle du parc Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 85 60

English :

Discover how chocolate is made.

