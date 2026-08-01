Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec Maison de l’Archéologie Plussulien
mardi 18 août 2026 · Maison de l'Archéologie · Plussulien
Informations pratiques
Plussulien
Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec
Maison de l’Archéologie Le bourg Plussulien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le mardi, à 14h30, visite guidée de la Maison de l’Archéologie et du site de Quelfénec à la découverte de la préhistoire, et plus particulièrement du Néolithique (5 000 à 2 200 ans avant notre ère) à l’époque où Plussulien était le fief de la production de haches polies. Parcours de 1,3 km, prévoir des chaussures de marche.
Inscription souhaitée. 6 €/adulte, gratuit 12 ans. .
Maison de l’Archéologie Le bourg Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 88 70 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Maison de l’Archéologie et Site Quelfenec Plussulien a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Centre