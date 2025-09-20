Visite Maison de Pierre Benoit Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Découvrez le charme de la maison de famille dans un style Art Déco rénové dans les années 90. Venez écouter des anecdotes croustillantes au sujet de Pierre Benoit, un personnage haut en couleur… Sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr

English : Visite Maison de Pierre Benoit

Discover the charm of the family home of the academic writer.

German : Visite Maison de Pierre Benoit

Entdecken Sie den Charme des Familienhauses des Schriftstellers und Akademikers.

Italiano :

Espanol : Visite Maison de Pierre Benoit

Descubra el encanto de la casa familiar del escritor académico.

