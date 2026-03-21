Visite Maison des potiers Maison des potiers Pabu
Visite Maison des potiers Maison des potiers Pabu samedi 4 avril 2026.
Visite Maison des potiers
Maison des potiers 24 Lieu-dit Kerez Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Visite de la maison des potiers, datée de 1727, et restaurée dans une reconstitution rappelant l’atmosphère du milieu du XIXe siècle. Projection d’un petit film retraçant l’histoire des potiers de Pabu depuis les Gallo-Romains jusqu’à nos jours. .
Maison des potiers 24 Lieu-dit Kerez Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 73 50 14
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English :
L’événement Visite Maison des potiers Pabu a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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