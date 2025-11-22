Visite maisons à pans de bois et familles Sélestat
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin
Samedi 2025-11-22 14:30:00
2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Visite guidée sur le thème des maisons à pans de bois et familles
Les maisons à pans de bois observent les passants depuis des siècles et font partie de notre quotidien. Elles seraient presque associées à une vieille grand-mère ou grande-tante de notre famille. Oui, mais de quelle famille ? Qu’il soit sobre au Moyen-Âge, exubérant à la Renaissance ou renié au 18e siècle, à chacun son pan de bois ! .
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr
English :
Guided tour on the theme of half-timbered houses and families
German :
Geführte Tour zum Thema Fachwerkhäuser und Familien
Italiano :
Visita guidata sul tema delle case e delle famiglie a graticcio
Espanol :
Visita guiada sobre el tema de las casas con entramado de madera y las familias
