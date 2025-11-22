Visite maisons à pans de bois et familles

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Visite guidée sur le thème des maisons à pans de bois et familles

Les maisons à pans de bois observent les passants depuis des siècles et font partie de notre quotidien. Elles seraient presque associées à une vieille grand-mère ou grande-tante de notre famille. Oui, mais de quelle famille ? Qu’il soit sobre au Moyen-Âge, exubérant à la Renaissance ou renié au 18e siècle, à chacun son pan de bois ! .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Guided tour on the theme of half-timbered houses and families

German :

Geführte Tour zum Thema Fachwerkhäuser und Familien

Italiano :

Visita guidata sul tema delle case e delle famiglie a graticcio

Espanol :

Visita guiada sobre el tema de las casas con entramado de madera y las familias

L’événement Visite maisons à pans de bois et familles Sélestat a été mis à jour le 2025-10-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme