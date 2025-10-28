Visite marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort

Musée Hèbre 63-65 avenue De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

En partenariat avec le Service historique de la Défense.

Visite assurée par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière.

English : Visit: sailors and girls in the port

In partnership with the Service historique de la Défense.

Tour led by Maryse Vila-Cornellas, guide-lecturer.

German : Besichtigung: Seeleute und Mädchen im Hafen

In Zusammenarbeit mit dem Service historique de la Défense (Historischer Dienst der Verteidigung).

Die Führung wird von Maryse Vila-Cornellas, Fremdenführerin, durchgeführt.

Italiano :

In collaborazione con il Service historique de la Défense.

Visita guidata da Maryse Vila-Cornellas.

Espanol :

En colaboración con el Service historique de la Défense.

Visita guiada por Maryse Vila-Cornellas.

