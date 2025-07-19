Visite matinale théâtralisée et contée à Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
Visite matinale théâtralisée et contée à Fort Louvois
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : Samedi 2025-07-19 09:30:00
fin : 2025-07-19
2025-07-19 2025-08-30
Découvrez le fort Louvois autrement en compagnie d’une femme de marin du XVIIIème siècle à l’occasion d’une balade théâtrale originale à travers les remparts !
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
English : Theatrical and storytelling morning visit to Fort Louvois
Discover Fort Louvois from a different angle, in the company of an 18th-century sailor?s wife, during an original theatrical stroll through the ramparts!
German : Theatralischer und erzählter Morgenrundgang in Fort Louvois
Entdecken Sie das Fort Louvois auf eine andere Art und Weise und begleiten Sie eine Seemannsfrau aus dem 18. Jahrhundert bei einem originellen Theaterspaziergang durch die Stadtmauern!
Italiano :
Scoprite Fort Louvois da un’angolazione diversa in compagnia della moglie di un marinaio del XVIII secolo in un’originale visita teatrale dei bastioni!
Espanol : Por la mañana, visita teatralizada y cuentacuentos del Fuerte Louvois
Descubra el Fuerte Louvois desde un ángulo diferente en compañía de la esposa de un marinero del siglo XVIII durante una original visita teatralizada a las murallas
