Visite médiation exposition carnaval au musée de Bretagne Les champs libres Rennes

Visite médiation exposition carnaval au musée de Bretagne Les champs libres Rennes jeudi 2 octobre 2025.

Visite médiation exposition carnaval au musée de Bretagne Les champs libres Rennes Jeudi 2 octobre, 09h45 Ille-et-Vilaine

5 euros

L’exposition Carnavals raconte l’histoire d’une fête collective, avec ses codes et rituels, un patrimoine bien vivant en Bretagne et dans le monde.

En partant des origines du carnaval, pour en comprendre toutes les symboliques, l’exposition vous invite à plonger dans différents carnavals du Grand Ouest : Douarnenez, Nantes, Guémené-sur-Scorff, Scaër, Granville…

Fête du renversement, espace de liberté et d’expression, le carnaval questionne aussi les représentations – parfois stéréotypées – qui ont cours dans une société.

À travers de nombreux costumes, masques, affiches, vidéos, peintures et photographies, l’exposition permet surtout de découvrir l’incroyable inventivité des carnavaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T09:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T12:00:00.000+02:00

1

animation@hotmail.fr

Les champs libres 10 cours des allies Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine