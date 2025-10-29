Visite : Même pas peur des jouets ! Musée du Jouet Colmar

2 € + prix du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T10:30:00 – 2025-10-29T11:15:00

Fin : 2025-10-29T15:00:00 – 2025-10-29T15:45:00

Poupées, clowns, jeux divinatoires ou jouets scientifiques, découvrez des objets étranges ou inquiétants dans une visite parsemée d’anecdotes sur des jouets en apparence innocents qui ont participés aux cauchemars d’enfants et d’adultes de plusieurs générations.

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.89.41.93.10 »}] Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

