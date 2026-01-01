Visite Mémoire ouvirère Parc Clérieux

Visite Mémoire ouvirère

Parc Chemin des fabriqués Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Venez retracer l’histoire industrielle locale via une visite passant par le quartier des usines, des bâtiments des entreprises aux maisons des familles ouvrières.

.

Parc Chemin des fabriqués Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and retrace local industrial history on a tour of the factory district, from company buildings to the homes of working-class families.

L’événement Visite Mémoire ouvirère Clérieux a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme