Visite Mémoire ouvirère Parc Clérieux

Parc Chemin des fabriqués Clérieux Drôme
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Venez retracer l’histoire industrielle locale via une visite passant par le quartier des usines, des bâtiments des entreprises aux maisons des familles ouvrières.
Parc Chemin des fabriqués Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86
English :
Come and retrace local industrial history on a tour of the factory district, from company buildings to the homes of working-class families.
