Visite Meukow Cognac 7 rue François Porché Cognac

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Visite guidée + dégustation de 3 produits
Début : Vendredi 2025-03-10
fin : 2025-12-31
Du Paradis au Maître de Chai jusqu’au produit final, laissez-vous envahir par l’émotion et la magie…En plein cœur de Cognac la Maison Meukow vous accueille dans son site historique pour une visite guidée autour d’une scénographie moderne et innovante.
7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 10 visite.meukow@cdgcognac.com
English : Guided Tour Meukow Cognac
From the Paradise to the Cellar Master to the final product, immerse yourself in a world of emotion and magic…
The house, anchored in the heart of Cognac, invites you to discover a modern and innovative scenography during a guided tour.
German :
Vom Paradies über den Kellermeister bis hin zum Endprodukt, lassen Sie sich von Emotionen und Magie überwältigen… Im Herzen von Cognac empfängt Sie das Haus Meukow an seinem historischen Standort für eine geführte Besichtigung mit einer modernen und innovativen Szenographie.
Italiano :
Dal Paradiso al Maestro di Cantina fino al prodotto finale, lasciatevi travolgere dall’emozione e dalla magia… Proprio nel cuore di Cognac, la Maison Meukow vi accoglie nella sua sede storica per una visita guidata basata su una scenografia moderna e innovativa.
Espanol :
Desde el Paraíso hasta el Maestro de Bodega, pasando por el producto final, déjese llevar por la emoción y la magia…
