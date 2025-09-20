Visite microhistorique Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps

Visite microhistorique Samedi 20 septembre, 17h30 Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Suivez une visite exclusive avec Arnaud Delerce, historien spécialiste du site, pour des révélations inédites sur l’abbaye d’Aulps ! Par sa fine connaissance des lieux, il vous dévoilera des événements étonnants, jusque là tus… pas très monastiques !

Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps 961 route de l’Abbaye 74430 SAINT-JEAN-D’AULPS Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr

©DDVA