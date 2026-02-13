Visite Midi regard, Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille
Visite Midi regard, Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille vendredi 13 mars 2026.
Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T12:30:00+01:00 – 2026-03-13T13:30:00+01:00
Fin : 2026-03-13T12:30:00+01:00 – 2026-03-13T13:30:00+01:00
À travers les collections, Jan-Albert Roetman proposera un regard protestant sur l’art et l’histoire et invite à porter une attention nouvelle aux œuvres, au-delà des approches habituelles.
Une rencontre ouverte à toutes et tous, curieux de découvrir une autre manière de lire et de comprendre les œuvres du musée.
Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Venez découvrir le musée autrement lors d’une visite originale en compagnie de Jan-Albert Roetman, pasteur de l’Église protestante unie de Lille.
