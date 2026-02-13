Visite Midi regard, Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille

Visite Midi regard Vendredi 13 mars, 12h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord

Sur réservation.

Début : 2026-03-13T12:30:00+01:00 – 2026-03-13T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T12:30:00+01:00 – 2026-03-13T13:30:00+01:00

À travers les collections, Jan-Albert Roetman proposera un regard protestant sur l’art et l’histoire et invite à porter une attention nouvelle aux œuvres, au-delà des approches habituelles.

Une rencontre ouverte à toutes et tous, curieux de découvrir une autre manière de lire et de comprendre les œuvres du musée.

Venez découvrir le musée autrement lors d’une visite originale en compagnie de Jan-Albert Roetman, pasteur de l’Église protestante unie de Lille.

