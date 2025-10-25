Visite mimée Musée Quai Zola Rennes

Visite mimée Musée Quai Zola Rennes samedi 25 octobre 2025.

Visite mimée Musée Quai Zola Rennes Samedi 25 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Visite mimée des œuvres du musée. Chaque enfant est impliqué dans la visite pour reproduire les personnages du tableau et incarner leurs postures et leurs émotions.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire **(15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant).**

Pour réserver, veuillez envoyer un email à [mba-reservations@ville-rennes.fr](mailto:mba-reservations@ville-rennes.fr), en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T12:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/visite-mimee-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine