AGENDA · Cholet
Visite mix’Ages : Histoire de s’amuser Cholet
mercredi 23 décembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visite mix’Ages : Histoire de s’amuser
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 15:00:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Sur la base du jeu de l’oie. .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
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English :
L’événement Visite mix’Ages : Histoire de s’amuser Cholet a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme du Choletais
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