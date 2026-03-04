Visite Mon Précieux… « Le tabac, un art de vivre au XVIIIe siècle », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse
Visite Mon Précieux… « Le tabac, un art de vivre au XVIIIe siècle » Mardi 24 mars, 16h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne
Tout public à partir de 11 ans, visites à reserver, tarif: entrée musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T16:30:00+01:00
En 30 minutes, venez découvrir avec une médiatrice du musée
une oeuvre d’art précieuse et singulière reflétant l’éclectisme
des collections ou valorisant une nouvelle acquisition.
Crédit image: R.Carreras
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952080 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Visite autour d’une oeuvre d’art du musée visite tout public