Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves

Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine Yvelines

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-05 16:45:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-05 2026-03-07

À la suite de la visite de l’exposition, fabriquez la chambre de Lilian et Capucine et découvrez son secret une armoire magique qui ouvre la porte vers le monde du rêve.

.

Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 1 30 09 31 00 chanorier@croissy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After visiting the exhibition, build Lilian and Capucine?s bedroom and discover its secret: a magic wardrobe that opens the door to the world of dreams.

L’événement Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental des Yvelines