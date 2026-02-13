Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves Croissy-sur-Seine
Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves Croissy-sur-Seine mardi 3 mars 2026.
Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves
Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine Yvelines
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 15:00:00
fin : 2026-03-05 16:45:00
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-05 2026-03-07
À la suite de la visite de l’exposition, fabriquez la chambre de Lilian et Capucine et découvrez son secret une armoire magique qui ouvre la porte vers le monde du rêve.
.
Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 1 30 09 31 00 chanorier@croissy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After visiting the exhibition, build Lilian and Capucine?s bedroom and discover its secret: a magic wardrobe that opens the door to the world of dreams.
L’événement Visite Mondot Minot + Atelier La chambre aux milles rêves Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental des Yvelines