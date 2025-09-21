Visite Moulin Baron Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers

Visite Moulin Baron Dimanche 21 septembre, 10h00 Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Vendée

Le moulin Baron,moulin à vent, en restauration depuis 15 ans par l’AMMC va bientôt produire sa 1ère craulée de farine.

Nous avons dû enlever les ailes car une d’entre elles est tombée.

Cela n’empêche pas les vsites qui expliquent le fonctionnement du moulin.

Le moulin Baron,moulin à vent, en restauration depuis 15 ans par l'AMMC va produire sa 1ère craulée de farine. Ce sera la fête sur la colline des Moulins des Bois: visites projection, restauration, danses traditionnelles, groupes musicaux, battages…

Luc BRUSSEAU