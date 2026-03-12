VISITE MULTI SENSORIELLE Place Juhel Mayenne

VISITE MULTI SENSORIELLE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-05 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

RDV au Musée du Château de Mayenne pour une visite multi sensorielle !

Dans le cadre des Journées nationales Tourisme et Handicap, partez à la découverte du Château grâce à vos sens ! Humez des odeurs que l’on pouvait sentir au Moyen-Âge, goûtez des aliments que l’on dégustait dans la salle de réception carolingienne, écoutez les musiques que l’on entendait lors des fêtes et touchez les différents matériaux des 1100 ans d’histoire du château. .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Join us at the Musée du Château de Mayenne for a multi-sensory tour!

L’événement VISITE MULTI SENSORIELLE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co