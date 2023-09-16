VISITE MUSÉE SAHUT Musée Sahut Volvic

VISITE MUSÉE SAHUT 16 et 17 septembre 2023 Musée Sahut Puy-de-Dôme

Début : 2023-09-16T10:00:00 – 2023-09-16T12:00:00

Fin : 2023-09-17T14:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Collections permanentes Musée de France

Parmi les collections personnelles de Marcel Sahut conservées au musée se trouvent des lithographies du caricaturiste Honoré Daumier (1808-1879), des objets du bagne : noix de coco et nacres gravés, ou encore des peintures et arts graphiques d’artistes du XXe siècle, rattachés à des écoles locales ou nationales. Les œuvres du peintre et dessinateur Sahut (1901-1990) côtoient ces dernières, qui se déploient sur les trois niveaux du bâtiment.

Samedi 11 h et dimanche 11 h, 15 h et 17 h

LE MUSÉE SAHUT COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU !

Habituellement inaccessibles au public, plusieurs salles du musée vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Découvrez une partie des réserves recelant de nombreux petits trésors, découvrez l’atelier d’émaillage d’une artiste en résidence, aventurez-vous dans les parties souterraines du château…

Découverte de la technique d’émaillage sur lave et des sculptures des muses récemment achetées par le musée.

Attention Nombre de places limité 10 personnes

Durée : 60 min

Non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Musée Sahut 2 Rue des Ecoles, 63530 Volvic, France Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Situé au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d'Auvergne à Volvic, le domaine et le château de Bosredon accueillent depuis 1988 le musée Sahut.

L’édifice du XVIIIe siècle a été construit sur le modèle de villas italiennes néoclassiques par l’architecte riomois Attiret de Mannevil, qui agrémenta l’ensemble d’un jardin inspiré de ceux dessinés par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV et maître dans l’art du jardin à la française. Le bâtiment devenu aujourd’hui musée accueille de nombreuses collections d’objets d’art.

